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Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса
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РИА Новости

Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса

15:26 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, назначен руководитель работ по проекту, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На прошлой неделе мы приняли эскизный проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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"В Роскосмосе определен руководитель работ по ракете сверхтяжелого класса - это мой заместитель Лопатин Александр Петрович", - добавил Рогозин
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссия
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