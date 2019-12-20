МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, назначен руководитель работ по проекту, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

"На прошлой неделе мы приняли эскизный проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В Роскосмосе определен руководитель работ по ракете сверхтяжелого класса - это мой заместитель Лопатин Александр Петрович", - добавил Рогозин

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.