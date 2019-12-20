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Чувашская Республика
2019-12-20T15:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562649038.html
Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN
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РИА Новости

Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN

15:23 20.12.2019 (обновлено: 15:34 20.12.2019)
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN
Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Награды Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" завоевали школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Осенний кубок − это новая волна Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За победу на кубке боролись 15 команд старшеклассников из 12 регионов России, представивших блокчейн-проекты для ТЭК.
Кубок CASE-IN и звание лучшей школьной инженерной команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN сезона "Цифровая трансформация" завоевала команда "Сияние" из города Тарко-Сале в ЯНАО. Она представила решения для ЯМАЛ СПГ. Проведя анализ схемы производства и состава оборудования, команда обосновала применение технологии блокчейн с учетом безопасности и надежности хранения информации.
Серебряные призеры – команда "GLNP" из Новочебоксарска в Чуваши, предложившая систему блокчейн в производстве бензина для ПАО "ТАТНЕФТЬ".
Бронзовые награды получила команда "Печеньки" из Новосибирска. Школьники проанализировали технологические цепочки добычи, переработки и использования угля в компании "СУЭК" и задались целью снизить долю посредников в стоимости конечного продукта, предложив использование среды блокчейн и смарт-контрактов.
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Победители и призеры финала смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнеров чемпионата CASE-IN. Также, в зависимости от возраста, чемпионы и призеры будут приглашены н Всероссийский летний образовательный форум "Энергия молодости" в Ставропольском крае или ежегодную тематическую смену в ВДЦ "Орленок", отметили в пресс-службе.
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