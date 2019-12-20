Школьники из Чувашии, Новосибирска и Ямала завоевали награды CASE-IN

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Награды Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" завоевали школьники из Награды Осеннего кубка Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" завоевали школьники из Чувашии , Новосибирска и Ямала, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Осенний кубок − это новая волна Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. За победу на кубке боролись 15 команд старшеклассников из 12 регионов России, представивших блокчейн-проекты для ТЭК.

Кубок CASE-IN и звание лучшей школьной инженерной команды Осеннего кубка чемпионата CASE-IN сезона "Цифровая трансформация" завоевала команда "Сияние" из города Тарко-Сале в ЯНАО. Она представила решения для ЯМАЛ СПГ. Проведя анализ схемы производства и состава оборудования, команда обосновала применение технологии блокчейн с учетом безопасности и надежности хранения информации.

Серебряные призеры – команда "GLNP" из Новочебоксарска в Чуваши, предложившая систему блокчейн в производстве бензина для ПАО "ТАТНЕФТЬ".

Бронзовые награды получила команда "Печеньки" из Новосибирска. Школьники проанализировали технологические цепочки добычи, переработки и использования угля в компании "СУЭК" и задались целью снизить долю посредников в стоимости конечного продукта, предложив использование среды блокчейн и смарт-контрактов.