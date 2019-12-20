СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская актриса Российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала коммунальщикам около 46 тысяч рублей, пишет StarHit

По данным издания, артистке принадлежит квартира площадью 200 квадратных метров в доме на улице Улофа Пальме рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником "Долина реки Сетунь". Кадастровая цена недвижимости — 55 миллионов рублей, но реальная цена в несколько раз больше.

В последний раз за услуги ЖКХ в этой квартире платили в мае. По данным журнала, сейчас всеми делами актрисы занимается ее мать.

Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.