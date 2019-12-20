СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала коммунальщикам около 46 тысяч рублей, пишет StarHit.
По данным издания, артистке принадлежит квартира площадью 200 квадратных метров в доме на улице Улофа Пальме рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником "Долина реки Сетунь". Кадастровая цена недвижимости — 55 миллионов рублей, но реальная цена в несколько раз больше.
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В последний раз за услуги ЖКХ в этой квартире платили в мае. По данным журнала, сейчас всеми делами актрисы занимается ее мать.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
Примерно в это же время стало известно о крупном долге, который числился за актрисой. По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось. Позже артистка полностью погасила долг.
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