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Культура
2019-12-20T15:32+0300
https://ria.ru/20191220/1562648765.html
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
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РИА Новости

СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

15:24 20.12.2019 (обновлено: 15:32 20.12.2019)
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© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала коммунальщикам около 46 тысяч рублей, пишет StarHit.
По данным издания, артистке принадлежит квартира площадью 200 квадратных метров в доме на улице Улофа Пальме рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником "Долина реки Сетунь". Кадастровая цена недвижимости — 55 миллионов рублей, но реальная цена в несколько раз больше.
Актриса Анастасия Заворотнюк
8 ноября, 21:07
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
В последний раз за услуги ЖКХ в этой квартире платили в мае. По данным журнала, сейчас всеми делами актрисы занимается ее мать.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
Примерно в это же время стало известно о крупном долге, который числился за актрисой. По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось. Позже артистка полностью погасила долг.
Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
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Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
1628418
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КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкМоскваРоссия
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