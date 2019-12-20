Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост", - заявил патриарх Кирилл в пятницу в храме Христа Спасителя на епархиальном собрании Москвы.
При этом, по его словам, при решении вопроса о чтении на русском, настоятелям следует прислушиваться к своим приходам, поскольку "где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой".
"Важно помнить, что здесь главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению", - сообщил патриарх.
Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что идеи "перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения… не принесут пользы".
Церковнославянский язык создан в IX веке: святые Кирилл и Мефодий адаптировали Священное писание для славянских народов и перевели с греческого на созданный ими церковнославянский язык. Сегодня это официальный богослужебный язык Русской православной церкви. В других славянских поместных православных церквях, например, Польской, Сербской, Болгарской, допускается употребление национального языка в богослужениях