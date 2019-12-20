Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост", - заявил патриарх Кирилл в пятницу в храме Христа Спасителя на епархиальном собрании Москвы.