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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-20T15:26+0300
https://ria.ru/20191220/1562648469.html
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/150628/90/1506289098_0:525:4095:2828_1036x0_80_0_0_7e76ec34ee027716aa944b642f09a564.jpg
РИА Новости

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

15:16 20.12.2019 (обновлено: 15:26 20.12.2019)
60227
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".
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Официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и Германия.
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
"Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
На генетическом уровне элита Польши не способна извлечь исторические уроки, поскольку польская история - эта история поражений её элиты. И лишь союз с СССР в годы второй мировой войны обеспечил возрождение польского государства в его нынешних границах и существование всего нынешнего польского истеблишмента. Признание этого равнозначно смене парадигмы национального развития, к чему сегодня в Варшаве нет никаких предпосылок.
20 декабря, 15:32
vv.p.neznamov
9800008
"Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", - добавил он. А я чувствую, что он глубоко в ... и к борьбе ЗА историческую правду никакого отношения не имеет. Вот ПРОТИВ - соглашусь сразу.
20 декабря, 16:15
НЧНиколай Черненко
2920004
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