Апелляционный суд Армении оставил под стражей экс-президента Кочаряна

Во время прений адвокат экс-президента Айк Алумян напомнил, что Европейский суд по правам человека придерживается той позиции, согласно которой предварительный арест в отношении обвиняемых применяться не должен за исключением тех случаев, когда государство может аргументировать необходимость содержания под стражей.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.