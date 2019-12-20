Апелляционный суд Армении оставил под стражей экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив жалобу адвокатов на отказ суда первой инстанции освободить его под залог.
"Отклонить апелляционную жалобу защиты Кочаряна. Оставить в силе решение суда первой инстанции", - сказала судья Лусине Абгарян, оглашая решение суда.
Во время прений адвокат экс-президента Айк Алумян напомнил, что Европейский суд по правам человека придерживается той позиции, согласно которой предварительный арест в отношении обвиняемых применяться не должен за исключением тех случаев, когда государство может аргументировать необходимость содержания под стражей.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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