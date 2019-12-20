В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,0

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе гор Гиндукуш в Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе гор Гиндукуш в Афганистане , сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 мск). Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Метеорологический департамент Индии, тем временем, утверждает, что землетрясение имело магнитуду 6,3, а не 7,0. Мощные толчки ощущались на протяжении 1-1,5 минут сразу в нескольких странах региона, включая Афганистан, Пакистан и Индию, о чем уже написали ряд СМИ и пользователи соцсетей.

В экстренных службах индийской столицы РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. "Несмотря на испуг горожан, к нам не поступало сообщений о каких-либо травмах и разрушениях в городе", - сказал агентству представитель экстренных служб столичного округа Дели Аметх Мукерджи.