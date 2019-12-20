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2019-12-20T15:23+0300
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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,0
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РИА Новости

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,0

15:05 20.12.2019 (обновлено: 15:23 20.12.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе гор Гиндукуш в Афганистане, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 19.39 по пекинскому времени (14.39 мск). Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
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Метеорологический департамент Индии, тем временем, утверждает, что землетрясение имело магнитуду 6,3, а не 7,0. Мощные толчки ощущались на протяжении 1-1,5 минут сразу в нескольких странах региона, включая Афганистан, Пакистан и Индию, о чем уже написали ряд СМИ и пользователи соцсетей.
В экстренных службах индийской столицы РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. "Несмотря на испуг горожан, к нам не поступало сообщений о каких-либо травмах и разрушениях в городе", - сказал агентству представитель экстренных служб столичного округа Дели Аметх Мукерджи.
Помимо Нью-Дели, землетрясение также почувствовали жители таких крупных городов северной Индии, как Джайпура, Амритсара, Сринагара и других.
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