Красотки на орбите: космический календарь в стиле пин-ап

О работе с космической корпорацией Андрей Тарусов рассказал в Facebook.
О работе с космической корпорацией Андрей Тарусов рассказал в Facebook.
"Главкосмос" — дочернее предприятие "Роскосмоса" — заказал художнику календарь в качестве подарка для зарубежных партнеров.
"Главкосмос" — дочернее предприятие "Роскосмоса" — заказал художнику календарь в качестве подарка для зарубежных партнеров.
"Я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто!" — написал Тарусов.
"Я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто!" — написал Тарусов.
В календаре много пасхалок и скрытых шутеек, подсказывает художник.
В календаре много пасхалок и скрытых шутеек, подсказывает художник.
Страница из календаря Андрея Тарусова.
Страница из календаря Андрея Тарусова.
Стиль пин-ап связан с образом "девушки с обложки".
Стиль пин-ап связан с образом "девушки с обложки".
Героини пин-ап отличаются соблазнительными формами.
Героини пин-ап отличаются соблазнительными формами.
Наибольшую популярность жанр приобрел в годы Второй мировой войны.
Наибольшую популярность жанр приобрел в годы Второй мировой войны.
Изображения девушек вырезали из журналов и газет и пришпиливали на стены и кабины автомобилей.
Изображения девушек вырезали из журналов и газет и пришпиливали на стены и кабины автомобилей.
Девушки пин-ап — идеал красоты середины XX века.
Девушки пин-ап — идеал красоты середины XX века.
Календарь Андрея Тарусова вызвал в интернете ожесточенные споры.
Календарь Андрея Тарусова вызвал в интернете ожесточенные споры.
Защитницы прав женщин обвинили художника в сексизме.
Защитницы прав женщин обвинили художника в сексизме.
Космический календарь в стиле пин-ап.
Космический календарь в стиле пин-ап.