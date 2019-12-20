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Красотки на орбите: космический календарь в стиле пин-ап
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РИА Новости

Красотки на орбите: космический календарь в стиле пин-ап

15:57 20.12.2019 (обновлено: 17:20 20.12.2019)
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Художник Андрей Тарусов создал для дочернего предприятия "Роскосмоса" календарь, который вызвал в Сети нешуточные споры. Космический пин-ап — в фотоленте Ria.ru.
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

О работе с космической корпорацией Андрей Тарусов рассказал в Facebook.

Календарь от Роскосмоса
1 из 13

О работе с космической корпорацией Андрей Тарусов рассказал в Facebook.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

"Главкосмос" — дочернее предприятие "Роскосмоса" — заказал художнику календарь в качестве подарка для зарубежных партнеров.

Календарь от Роскосмоса
2 из 13

"Главкосмос" — дочернее предприятие "Роскосмоса" — заказал художнику календарь в качестве подарка для зарубежных партнеров.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

"Я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто!" — написал Тарусов.

Календарь от Роскосмоса
3 из 13

"Я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто!" — написал Тарусов.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

В календаре много пасхалок и скрытых шутеек, подсказывает художник.

Календарь от Роскосмоса
4 из 13

В календаре много пасхалок и скрытых шутеек, подсказывает художник.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Страница из календаря Андрея Тарусова.

Календарь от Роскосмоса
5 из 13

Страница из календаря Андрея Тарусова.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Стиль пин-ап связан с образом "девушки с обложки".

Календарь от Роскосмоса
6 из 13

Стиль пин-ап связан с образом "девушки с обложки".

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Героини пин-ап отличаются соблазнительными формами.

Календарь от Роскосмоса
7 из 13

Героини пин-ап отличаются соблазнительными формами.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Наибольшую популярность жанр приобрел в годы Второй мировой войны.

Календарь от Роскосмоса
8 из 13

Наибольшую популярность жанр приобрел в годы Второй мировой войны.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Изображения девушек вырезали из журналов и газет и пришпиливали на стены и кабины автомобилей.

Календарь от Роскосмоса
9 из 13

Изображения девушек вырезали из журналов и газет и пришпиливали на стены и кабины автомобилей.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Девушки пин-ап — идеал красоты середины XX века.

Календарь от Роскосмоса
10 из 13

Девушки пин-ап — идеал красоты середины XX века.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Календарь Андрея Тарусова вызвал в интернете ожесточенные споры.

Календарь от Роскосмоса
11 из 13

Календарь Андрея Тарусова вызвал в интернете ожесточенные споры.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Защитницы прав женщин обвинили художника в сексизме.

Календарь от Роскосмоса
12 из 13

Защитницы прав женщин обвинили художника в сексизме.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
© Андрей Тарусов для Роскосмоса

Космический календарь в стиле пин-ап.

Календарь от Роскосмоса
13 из 13

Космический календарь в стиле пин-ап.

© Андрей Тарусов для Роскосмоса
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