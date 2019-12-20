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МИД Белоруссии заявил о готовности подписать соглашение с ЕС по визам
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РИА Новости

МИД Белоруссии заявил о готовности подписать соглашение с ЕС по визам

15:04 20.12.2019 (обновлено: 15:18 20.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия готова подписать соглашения с ЕС по визам и реадмиссии в любой день, даже в выходные и праздники, а если говорить о январе, то начиная с 3 января, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
В четверг Евросоюз официально предложил подписать пакет соглашений с Минском по упрощению выдачи виз и реадмиссии в январе 2020 года. МИД Белоруссии ранее сообщил, что президент Александр Лукашенко решил подписать эти соглашения с ЕС, они заключаются пакетом.
"Мы полностью готовы подписывать эти соглашения с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе – то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела", - говорится в заявлении Глаза, которое распространил МИД.
При этом пресс-секретарь отметил, что партнеры из ЕС за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение подписать документы в январе 2020 года. Он уточнил, что консультации по согласованию даты и формата процедуры подписания уже идут. По словам Глаза, ЕС попросил дать ему еще три недели для технической сверки текста соглашений, а "ускорить даже этот процесс… европейским структурам почему-то затруднительно".
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Пресс-секретарь обратил внимание, что после подписания соглашения подлежат ратификации белорусским парламентом, а со стороны ЕС - одобрению Европарламентом, и они вступят в силу "в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур".
"Поэтому уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 года). То есть как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро", - отметил Глаз.
По его словам, "мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях, поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны". "В этой связи в рамках мероприятий в Брюсселе мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, "заморозить", тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается", - добавил пресс-секретарь.
Глаз также напомнил, что в интересах развития туризма, экономического и инвестиционного сотрудничества президент Белоруссии в течение последних лет принял "серьезные решения" по упрощению в одностороннем порядке въезда для иностранных граждан ряда стран, включая государства-члены ЕС.
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