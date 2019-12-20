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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-20T15:39+0300
https://ria.ru/20191220/1562647554.html
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью "Спектр-РГ"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:56:3096:1798_1036x0_80_0_0_c0d4fe722b11ca502a9a14f42f9b6780.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью "Спектр-РГ"

15:04 20.12.2019 (обновлено: 15:39 20.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Единственная российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" уже открыла более 300 скоплений галактик, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в июле и в конце октября достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
"Неделю назад, с 12 декабря, начался этап реализации уже основной научной программы проекта ("Спектр-РГ") — это сканирование небесной сферы. С учетом тестовых сеансов открыто более 300 скоплений галактик, более десяти тысяч активных ядер галактик, сверхмассивных черных дыр", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Результаты вызывают, скажем так, осторожный оптимизм", — добавил он.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
8 ноября, 12:22
Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
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РИА НаукаКосмосСпектр-РГНПО имени С. А. ЛавочкинаРоссийская академия наукРоскосмосДмитрий Рогозин
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