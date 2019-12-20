Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью "Спектр-РГ"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Единственная российская космическая обсерватория Дмитрий Рогозин. Единственная российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" уже открыла более 300 скоплений галактик, заявил генеральный директор " Роскосмоса

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в июле и в конце октября достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.

"Неделю назад, с 12 декабря, начался этап реализации уже основной научной программы проекта ("Спектр-РГ") — это сканирование небесной сферы. С учетом тестовых сеансов открыто более 300 скоплений галактик, более десяти тысяч активных ядер галактик, сверхмассивных черных дыр", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Результаты вызывают, скажем так, осторожный оптимизм", — добавил он.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина , включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).