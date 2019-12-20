В Москве задержали мужчину, забравшегося на арку Крымского моста

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который забрался с плакатом на арку Крымского моста в Полиция задержала мужчину, который забрался с плакатом на арку Крымского моста в Москве

В пятницу мужчина забрался на опору Крымского моста в центре столицы с плакатом, на котором была надпись с требованием прекратить "кошмарить" Сергея Щербакова. На место происшествия прибыли медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и полиции.

© РИА Новости Мужчина, забравшийся на опору Крымского моста в Москве © РИА Новости Мужчина, забравшийся на опору Крымского моста в Москве

Спасатели с помощью автолестницы попытались снять мужчину, но тот отказался, а вскоре сам спустился с арки. Он представился Алексеем Лушечкиным и сообщил, что таким образом он устроил одиночный пикет.