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В Москве задержали мужчину, забравшегося на арку Крымского моста
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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, забравшегося на арку Крымского моста

15:03 20.12.2019 (обновлено: 17:41 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина спускается с опоры Крымского моста в Москве. 20 декабря 2019
Мужчина спускается с опоры Крымского моста в Москве. 20 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина спускается с опоры Крымского моста в Москве. 20 декабря 2019
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который забрался с плакатом на арку Крымского моста в Москве.
В пятницу мужчина забрался на опору Крымского моста в центре столицы с плакатом, на котором была надпись с требованием прекратить "кошмарить" Сергея Щербакова. На место происшествия прибыли медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и полиции.
© РИА НовостиМужчина, забравшийся на опору Крымского моста в Москве
Мужчина, забравшийся на опору Крымского моста в Москве
© РИА Новости
Мужчина, забравшийся на опору Крымского моста в Москве
Спасатели с помощью автолестницы попытались снять мужчину, но тот отказался, а вскоре сам спустился с арки. Он представился Алексеем Лушечкиным и сообщил, что таким образом он устроил одиночный пикет.
Сотрудникам полиции мужчина заявил, что документов у него при себе нет, якобы забыл их дома. После этого стражи порядка отвезли нарушителя в отдел для выяснения мотивов поступка.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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