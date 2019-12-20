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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-20T15:09+0300
https://ria.ru/20191220/1562647263.html
Ольга Германова: СГ должно вести более активную работу с молодежью
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РИА Новости

Ольга Германова: СГ должно вести более активную работу с молодежью

15:01 20.12.2019 (обновлено: 15:09 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Госдумы РФ Ольга Германова
Член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Госдумы РФ Ольга Германова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова считает, что с одним из основных векторов работы Союзного государства должна быть работа с молодежью для формирования нового кадрового состава политиков, управленцев, руководителей учреждений.

"Молодежь, это не только будущее Союзного государства, это настоящее. С помощью молодых людей сегодня мы должны сформировать будущую силу Союзного государства - политиков, управленцев, руководителей учреждений, которые будут продвигать идеи двух наших стран", - заявила она РИА Новости.

Германова отметила, что для того, чтобы молодежь больше знала о деятельности Союза, в декабре 2017 году была создана Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. По ее словам, созданный орган "стал оазисом, где не только формируется новая политическая элита управленцев, но и происходит обмен опытом, общение и решение проблем".
"Существуют и противники политической интеграции. Они запускают миф о потери суверенитета государств, что является беспочвенной ложью. Считаю, что нужно вести разъяснительную работу среди молодежи, работать конкретно и активно с приграничными территориями, молодежными организациями, осуществлять совместные проекты, где будут лидеры, как из России, так и из Белоруссии. Молодые люди должны чувствовать поддержку Союзного государства, как серьезной платформы", - сказала она.
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Германова отметила, что, несмотря на то, что Союзное государство было образовано 20 лет назад, до сих пор многие молодые люди не знают о его существовании и приоритетах, которые в связи с этим получают граждан двух стран.
Она также рассказала, что одним из важных направлений для молодежи является получение образования. Для молодежи двух стран за счет Союзного государства был открыт социальный университет, по окончании которого молодежь получает диплом об окончании российского вуза и может беспрепятственно устроиться на работу в России.
Говоря о демографической ситуации, она отметила, что "сегодня совместным семьям или же белорусской семье, проживающей в России, выделяется материнский капитал и семьи пользуется теми же мерами социальной поддержки, которые существуют в России".
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссия
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