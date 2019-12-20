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МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
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РИА Новости

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

15:00 20.12.2019 (обновлено: 16:51 20.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Накануне во время ежегодной пресс-конференции российский лидер заявил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории, которые не имели к Украине никакого отношения. С последствиями этого решения России приходится сталкиваться до сих пор, отметил глава государства.
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
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Турчинов ограничил территорию "исконно русских земель" Подмосковьем
"Давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", — цитирует замглавы МИД Украины Василия Боднара Strana.ua
Также представитель украинского дипломатического ведомства назвал слова Путина "попыткой посягать на территориальную целостность" страны.
Максим Сурайкин
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Обсудить 19
Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну да, тогда столица России была в Киеве, - исконно русские земли, как и было сказано
20 декабря, 15:05
Богдан
20961006
С одной поправкой, слово и народности как украинец не существовало.
20 декабря, 15:15
АБАлександр Баранов
20030001
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