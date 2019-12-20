МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Накануне во время ежегодной пресс-конференции российский лидер заявил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории, которые не имели к Украине никакого отношения. С последствиями этого решения России приходится сталкиваться до сих пор, отметил глава государства.
"Давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", — цитирует замглавы МИД Украины Василия Боднара Strana.ua
Также представитель украинского дипломатического ведомства назвал слова Путина "попыткой посягать на территориальную целостность" страны.