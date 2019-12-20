Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T14:59+0300
https://ria.ru/20191220/1562646940.html
В Австрии прокомментировали договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_0:0:2949:1659_1036x0_80_0_0_a27794b563e17a7ee7f6e73a1239515b.jpg
РИА Новости

В Австрии прокомментировали договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза"

14:58 20.12.2019 (обновлено: 14:59 20.12.2019)
2976
© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Федеральное министерство устойчивого развития и туризма Австрии приветствует договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по газу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
В четверг в Берлине прошли переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, они завершились принципиальными договоренностями сторон, однако подписания документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
12:55
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
"Как ведомство, уполномоченное по вопросам энергетической политики, федеральное министерство устойчивого развития и туризма приветствует это развитие, гарантирующее дальнейшее бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что ЕС в роли посредника внес значительный вклад в позитивный исход переговоров.
Россия и Украина пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.
Сотрудник газокомпрессорной станции
Вчера, 02:54
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
19 июня 2018, 10:00
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населенияРейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения – в инфографике Ria.ru.
3120332
Обсудить 2
Нафтогаз УкраиныГазпромАвстрияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Здание МИД Польши в Варшаве
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния