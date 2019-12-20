В Австрии прокомментировали договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза"

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Федеральное министерство устойчивого развития и туризма Австрии приветствует договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по газу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
В четверг в Берлине прошли переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, они завершились принципиальными договоренностями сторон, однако подписания документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.
"Как ведомство, уполномоченное по вопросам энергетической политики, федеральное министерство устойчивого развития и туризма приветствует это развитие, гарантирующее дальнейшее бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что ЕС в роли посредника внес значительный вклад в позитивный исход переговоров.
Россия и Украина пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.
Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.