В Австрии прокомментировали договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза"

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Федеральное министерство устойчивого развития и туризма Федеральное министерство устойчивого развития и туризма Австрии приветствует договоренности " Газпрома " и " Нафтогаза Украины " по газу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

В четверг в Берлине прошли переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, они завершились принципиальными договоренностями сторон, однако подписания документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.

"Как ведомство, уполномоченное по вопросам энергетической политики, федеральное министерство устойчивого развития и туризма приветствует это развитие, гарантирующее дальнейшее бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что ЕС в роли посредника внес значительный вклад в позитивный исход переговоров.

Россия и Украина пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.