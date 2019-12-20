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Кабмин ФРГ назвал санкции США по "Северному потоку — 2" непонятными
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РИА Новости

Кабмин ФРГ назвал санкции США по "Северному потоку — 2" непонятными

14:47 20.12.2019 (обновлено: 15:14 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2" еще более непонятны в связи с итогами газовых переговоров в Берлине, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ.
Консультации делегаций России и Украины при участии ЕК и Германии прошли в четверг в Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, только после одобрения сторонами оно будет подписано.
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"Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании. С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны", - заявила Деммер.
"Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
Не лезь
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Не лезь
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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Ульрике ДеммерСеверный поток — 2ГазпромПравительство ГерманииГерманияСШАЭкономика
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