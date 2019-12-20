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В Германии рассказали о контактах после "нормандского саммита"
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РИА Новости

В Германии рассказали о контактах после "нормандского саммита"

14:47 20.12.2019
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Участники "нормандского формата" по Украине остаются в прямом контакте для реализации решений, принятых на саммите четверки в Париже, заявила на брифинге в пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Необходимо реализовать решения парижского саммита в полном объеме, в этой связи все стороны остаются в прямом контакте", - сказала Деммер.
Она добавила, что речь идет об обмене удерживаемыми лицами "всех на всех", долгосрочном прекращении огня.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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"Нормандский" саммит в ПарижеУльрике Деммер"Нормандская четверка"ГерманияУкраинаВ мире
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