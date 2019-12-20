В Германии рассказали о контактах после "нормандского саммита"

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Участники "нормандского формата" по Украине остаются в прямом контакте для реализации решений, принятых на саммите четверки в Париже, заявила на брифинге в пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Необходимо реализовать решения парижского саммита в полном объеме, в этой связи все стороны остаются в прямом контакте", - сказала Деммер.
Она добавила, что речь идет об обмене удерживаемыми лицами "всех на всех", долгосрочном прекращении огня.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.
9 декабря, 21:34Минские соглашения