В Германии рассказали о контактах после "нормандского саммита"

"Необходимо реализовать решения парижского саммита в полном объеме, в этой связи все стороны остаются в прямом контакте", - сказала Деммер.

Она добавила, что речь идет об обмене удерживаемыми лицами "всех на всех", долгосрочном прекращении огня.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.