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Культура
2019-12-20T17:46+0300
https://ria.ru/20191220/1562645336.html
Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино
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РИА Новости

Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино

14:42 20.12.2019 (обновлено: 17:46 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 20 декабря 2019
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 20 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 20 декабря 2019
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зарубежное кино переживает состояние серьезного художественного кризиса, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"То, что я видел в последнее время, нашумевших лауреатов фестивалей, я сильно разочарован. Это мое личное мнение. Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис", - сказал Шахназаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что российское кино также находится не в лучшем состоянии.
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КультураКарен ШахназаровМоскваМосфильм
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