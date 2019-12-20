Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зарубежное кино переживает состояние серьезного художественного кризиса, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"То, что я видел в последнее время, нашумевших лауреатов фестивалей, я сильно разочарован. Это мое личное мнение. Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис", - сказал Шахназаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что российское кино также находится не в лучшем состоянии.