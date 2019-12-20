Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино

"То, что я видел в последнее время, нашумевших лауреатов фестивалей, я сильно разочарован. Это мое личное мнение. Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис", - сказал Шахназаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".