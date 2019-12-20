В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

По данным следствия, в июле 2007 года мужчина изнасиловал 16-летннюю девушку на улице Береговой в Ростове-на-Дону, а потом скрылся. Установить подозреваемого на первом этапе не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено.

Тем не менее, по информации СК, работа по выявлению причастного не прекращалась "и спустя 12 лет с момента совершения преступления дала положительные результаты". "По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней задержан 40-летний житель Ростова-на-Дону", - сказано в сообщении.

Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления. Подозреваемый свою вину не признал, однако потерпевшая его опознала. "Его причастность подтверждается также заключениями экспертов", - отмечается в документе.