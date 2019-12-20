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В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности
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РИА Новости

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

14:40 20.12.2019
2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
По данным следствия, в июле 2007 года мужчина изнасиловал 16-летннюю девушку на улице Береговой в Ростове-на-Дону, а потом скрылся. Установить подозреваемого на первом этапе не удалось, поэтому следствие по делу было приостановлено.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Тем не менее, по информации СК, работа по выявлению причастного не прекращалась "и спустя 12 лет с момента совершения преступления дала положительные результаты". "По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней задержан 40-летний житель Ростова-на-Дону", - сказано в сообщении.
Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления. Подозреваемый свою вину не признал, однако потерпевшая его опознала. "Его причастность подтверждается также заключениями экспертов", - отмечается в документе.
Расследование дела возобновлено.
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