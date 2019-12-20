Глава Минприроды рассказал о сложностях при ликвидации отходов БЦБК

"Сложности, безусловно, есть, это непростая история с накопленным экологическим ущербом. БЦБК оставил после своего закрытия большое количество проблем. Важно не ошибиться в технологиях ... их не так много и в мире, и у нас в стране. Одна была почти выбрана, но она была отклонена, потому что мы не получали того класса опасности, который нам нужен (после переработки отходы оставались все ещё высокого класса опасности - ред.). Выбрана новая технология. Мы провели это на экспертном совете, и 25 числа я планирую международную площадку для того, чтобы окончательно убедиться в этой технологии, и со следующего года приступим к реализации", - сказал Кобылкин.