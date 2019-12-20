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Глава Минприроды рассказал о сложностях при ликвидации отходов БЦБК
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РИА Новости

Глава Минприроды рассказал о сложностях при ликвидации отходов БЦБК

14:39 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в Иркутской области
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат оставил после своего закрытия целый ряд проблем, сейчас важно не ошибиться при выборе технологий, которые будут использоваться в процессе ликвидации отходов БЦБК, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в пятницу.
По оценкам Минприроды, объем отходов БЦБК составляет 8 миллионов тонн, которые расположены на площади 450 гектаров вблизи Байкала. Ликвидация отходов входит в одну из задач нацпроекта "Сохранение озера Байкал". Выбор технологии длится с 2013 года.
"Сложности, безусловно, есть, это непростая история с накопленным экологическим ущербом. БЦБК оставил после своего закрытия большое количество проблем. Важно не ошибиться в технологиях ... их не так много и в мире, и у нас в стране. Одна была почти выбрана, но она была отклонена, потому что мы не получали того класса опасности, который нам нужен (после переработки отходы оставались все ещё высокого класса опасности - ред.). Выбрана новая технология. Мы провели это на экспертном совете, и 25 числа я планирую международную площадку для того, чтобы окончательно убедиться в этой технологии, и со следующего года приступим к реализации", - сказал Кобылкин.
Министр не сообщил подробностей о подрядчике, который будет выполнять работы, технологии, а также объёмах финансирования.
Кроме того, по его словам, еще предстоит провести дополнительные исследования, так как существует вероятность того, что были учтены не все отходы.
"Предстоит сделать дополнительные изыскания. Есть предположения от нашей науки, в том числе байкальской, которая была подключена, что все-таки есть ещё линза (из отходов - ред.), которая скопилпсь под БЦБК, тяжёлого класса опасности, которую тоже предстоит рекультивировать", - сказал министр.
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БайкалМинистерство природных ресурсов и экологии РФБайкальский ЦБКДмитрий КобылкинМоскваОбщество
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