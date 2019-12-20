Российское посольство прокомментировало решение об экстрадиции Винника

АФИНЫ, 20 дек – РИА Новости. Посольство России в Греции подтвердило, что министр юстиции Греции подписал решение о выдаче россиянина Александра Винника во Францию. Дипмиссия сожалеет, что Греция проигнорировала обоснованные запросы России на приоритетную выдачу Винника в страну его гражданской принадлежности, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США. На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву. Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован", - сообщил представитель посольства.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции.
Имеются решения Верховного суда Греции о его выдаче в США, Францию и два решения о выдаче в Россию.