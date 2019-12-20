Российское посольство прокомментировало решение об экстрадиции Винника

"Ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США. На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву. Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован", - сообщил представитель посольства.