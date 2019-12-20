Силовики почти 50 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущую неделю украинские силовики 63 раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 22 населенных пунктов республики противник выпустил 42 122-миллиметровых артиллерийских снаряда, 111 мин, 192 гранаты, произвел 111 выстрелов из вооружения БМП", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов погиб один ополченец.
9 декабря, 21:34Минские соглашения