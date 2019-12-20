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В Краснодаре локализовали пожар на складе c бытовой химией
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РИА Новости

В Краснодаре локализовали пожар на складе c бытовой химией

14:30 20.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой химией в Краснодаре, в результате которого обвалилась кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщили, что здание склада в Краснодаре, где хранятся бытовая химия и инвентарь, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров, персонал эвакуирован. Позднее площадь возросла до 1 тысячи квадратных метров и обрушилась кровля.
Сотрудник пожарной службы
11:52
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"Локализация - 1000 квадратных метров", - сообщает региональный главк МЧС.
К тушению пожара привлечены 57 человек и 17 единиц техники.
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