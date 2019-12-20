В Краснодаре локализовали пожар на складе c бытовой химией

КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой химией в Краснодаре, в результате которого обвалилась кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщили, что здание склада в Краснодаре, где хранятся бытовая химия и инвентарь, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров, персонал эвакуирован. Позднее площадь возросла до 1 тысячи квадратных метров и обрушилась кровля.
"Локализация - 1000 квадратных метров", - сообщает региональный главк МЧС.
К тушению пожара привлечены 57 человек и 17 единиц техники.