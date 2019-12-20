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На Украине заявили, что надежда договориться с Россией по газу есть
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РИА Новости

На Украине заявили, что надежда договориться с Россией по газу есть

14:30 20.12.2019
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© REUTERS / Annegret HilseВице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель
© REUTERS / Annegret Hilse
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Архивное фото
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель оптимистичен перед переговорами с российской стороной в газовой сфере, он заявил, что надежда договориться есть всегда.
"Надежда всегда есть", - сказал Оржель по прибытии в минский аэропорт журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи и наличии надежды окончательно договориться с РФ.
Переговоры России и Украины по газу пройдут на высоком уровне в пятницу в Минске.
Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
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Вице-президент ЕК Марош Шефчович по итогам консультаций 19 декабря заявил, что соглашение сторон достигнуто по всем ключевым элементам, не предоставив подробностей. Однако ЕК ранее анонсировала, что встреча сосредоточится на "политическом соглашении", охватывающем продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража. По словам российского министра энергетики Александра Новака, РФ и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.
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Алексей ОржельМарош ШефчовичЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаВ мире
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