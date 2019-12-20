На Украине заявили, что надежда договориться с Россией по газу есть

"Надежда всегда есть", - сказал Оржель по прибытии в минский аэропорт журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей встречи и наличии надежды окончательно договориться с РФ.

Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.