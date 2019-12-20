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2019-12-20T21:55+0300
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Работа мечты: ищут популяризатора китов с зарплатой в 25000 долларов
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РИА Новости

Работа мечты: ищут популяризатора китов с зарплатой в 25000 долларов

21:55 20.12.2019
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© Depositphotos / alonesdjКит под водой
Кит под водой
© Depositphotos / alonesdj
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Международная организация по охране китообразных ищет популяризатора китов с зарплатой в 25 тысяч долларов в год, сообщает The Sun.
В обязанности сотрудника будет входить несколько задач. Он должен привлекать в организацию волонтеров и заинтересовывать их идеей помочь всем китообразным на планете. Волонтеры должны наблюдать за животными и изучать их, а сотрудник — обучить их, как это правильно делать. Кроме того, в его задачи входит налаживание связей с местными сообществами, изучающими природу.
Популяризатор будет работать на Оркнейских островах – архипелаг на северо-востоке Шотландии. В объявлении сказано, что есть возможность работать из дома. Но сотрудник обязан регулярно посещать пункты базирования волонтеров. Что касается графика и условий, то работодатели предлагают 35-часовую рабочую неделю, 25 дней отпуска и зарплату в 25 тысяч долларов в год. Существует возможность работы в выходные и ночные смены.
Подать заявку можно до восьмого января через e-mail. Итоговое собеседование пройдет в двадцатых числах января.
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