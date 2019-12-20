Работа мечты: ищут популяризатора китов с зарплатой в 25000 долларов

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Международная организация по охране китообразных ищет популяризатора китов с зарплатой в 25 тысяч долларов в год, Международная организация по охране китообразных ищет популяризатора китов с зарплатой в 25 тысяч долларов в год, сообщает The Sun.

В обязанности сотрудника будет входить несколько задач. Он должен привлекать в организацию волонтеров и заинтересовывать их идеей помочь всем китообразным на планете. Волонтеры должны наблюдать за животными и изучать их, а сотрудник — обучить их, как это правильно делать. Кроме того, в его задачи входит налаживание связей с местными сообществами, изучающими природу.

Популяризатор будет работать на Оркнейских островах – архипелаг на северо-востоке Шотландии. В объявлении сказано, что есть возможность работать из дома. Но сотрудник обязан регулярно посещать пункты базирования волонтеров. Что касается графика и условий, то работодатели предлагают 35-часовую рабочую неделю, 25 дней отпуска и зарплату в 25 тысяч долларов в год. Существует возможность работы в выходные и ночные смены.