В ДОСААФ опровергли сообщения об обысках по делу о стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сообщения об обысках в организациях ДОСААФ по делу о стрельбе на Лубянке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости начальник управления информации и массовых коммуникаций ДОСААФ России Игорь Филимонов.
Ранее Telegram-канал Mash, а затем и ряд СМИ сообщили, что обыски начались в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ - якобы там обучался стрельбе предполагаемый преступник Евгений Манюров.
"Ведутся следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Мы активно содействуем их проведению. Обысков не было, это ДОСААФ опровергает", - сказал он.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.