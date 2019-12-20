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В ДОСААФ опровергли сообщения об обысках по делу о стрельбе на Лубянке
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РИА Новости

В ДОСААФ опровергли сообщения об обысках по делу о стрельбе на Лубянке

14:18 20.12.2019 (обновлено: 14:19 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сообщения об обысках в организациях ДОСААФ по делу о стрельбе на Лубянке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости начальник управления информации и массовых коммуникаций ДОСААФ России Игорь Филимонов.
Ранее Telegram-канал Mash, а затем и ряд СМИ сообщили, что обыски начались в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ - якобы там обучался стрельбе предполагаемый преступник Евгений Манюров.
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
14:12
Фото мужчины, якобы открывшего стрельбу на Лубянке, оказалось фейком
"Ведутся следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Мы активно содействуем их проведению. Обысков не было, это ДОСААФ опровергает", - сказал он.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.
По информации Минздрава, при стрельбе на Лубянке еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.
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