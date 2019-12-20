В ДОСААФ опровергли сообщения об обысках по делу о стрельбе на Лубянке

Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба

Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сообщения об обысках в организациях Сообщения об обысках в организациях ДОСААФ по делу о стрельбе на Лубянке не соответствуют действительности, заявил РИА Новости начальник управления информации и массовых коммуникаций ДОСААФ России Игорь Филимонов.

Ранее Telegram-канал Mash, а затем и ряд СМИ сообщили, что обыски начались в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ - якобы там обучался стрельбе предполагаемый преступник Евгений Манюров.

"Ведутся следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Мы активно содействуем их проведению. Обысков не было, это ДОСААФ опровергает", - сказал он.

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.