Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Решение Александрийского патриарха Феодора II о признании неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудят на заседании Священного синода РПЦ на следующей неделе, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
"Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка (о признании ПЦУ – ред.). Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу", - сказал патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы, прошедшем в храме Христа Спасителя в пятницу.
Он напомнил, что патриарх Александрийский Феодор II, как и ранее архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".
Дата заседания Синода пока неизвестна.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.