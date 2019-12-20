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Религия и мировоззрение
2019-12-20T14:15+0300
https://ria.ru/20191220/1562642242.html
Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом
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РИА Новости

Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом

14:15 20.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Решение Александрийского патриарха Феодора II о признании неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудят на заседании Священного синода РПЦ на следующей неделе, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
"Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка (о признании ПЦУ – ред.). Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу", - сказал патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы, прошедшем в храме Христа Спасителя в пятницу.
Он напомнил, что патриарх Александрийский Феодор II, как и ранее архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".
Дата заседания Синода пока неизвестна.
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
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В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковь
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