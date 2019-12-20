Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом

"Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка (о признании ПЦУ – ред.). Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу", - сказал патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы, прошедшем в храме Христа Спасителя в пятницу.