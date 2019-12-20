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2019-12-20T14:26+0300
https://ria.ru/20191220/1562641613.html
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
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РИА Новости

В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

14:10 20.12.2019 (обновлено: 14:26 20.12.2019)
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© РИА Новости / Роман БаландинСотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину. 20 декабря 2019
Сотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину. 20 декабря 2019
© РИА Новости / Роман Баландин
Сотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину. 20 декабря 2019
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На опоре Крымского моста находится мужчина, с ним ведут переговоры сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.
© РИА НовостиМужчина на опоре Крымского моста в Москве
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве
© РИА Новости
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, движение по мосту частично перерыто в сторону улицы Житная.
В минувшие выходные спасатели при помощи автолестницы уже снимали с опоры Крымского моста мужчину.
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