В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На опоре Крымского моста находится мужчина, с ним ведут переговоры сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, движение по мосту частично перерыто в сторону улицы Житная.
В минувшие выходные спасатели при помощи автолестницы уже снимали с опоры Крымского моста мужчину.