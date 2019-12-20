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Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
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РИА Новости

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

14:10 20.12.2019 (обновлено: 15:44 20.12.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПредставитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
В прошлом месяце 30-летнего Мартинеса признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.
В июне мужчина украл ЛГБТ-баннер, который висел у Объединенной церкви Христа Эймса, и также сжег его. Он признался полиции в содеянном.
Адвокат округа Стори Джессика Рейнольдс заявила, что обвинения в преступлении на почве ненависти, в частности, предъявлены на основании причинения ущерба имуществу, олицетворявшему принадлежность к сексуальной ориентации.
Госсекретарь США Майк Помпео
11 июня, 00:08
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
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Обсудить 15
АйоваСШАВ мире
Популярные комментарии
Все таки и у них там нормальные люди ещё существуют
20 декабря, 14:16
Ruslan Dvinsk
7610002
Бедный мужик, Сочувствую.
20 декабря, 14:15
Ruslan Dvinsk
7500102
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