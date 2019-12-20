Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве

В прошлом месяце 30-летнего Мартинеса признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.

В июне мужчина украл ЛГБТ-баннер, который висел у Объединенной церкви Христа Эймса, и также сжег его. Он признался полиции в содеянном.