Минерал назвали именем профессора, исследовавшего челябинский метеорит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Новый минерал, выявленный в железном метеорите Уакит, назвали именем профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского, исследовавшего челябинский метеорит, сообщает вуз в пятницу.
"Подтверждение официальной регистрации получил новый минерал гроховскиит, открытый благодаря совместным исследованиям Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Уральского федерального университета, Института минералогии уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН)", - говорится в сообщении.
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Старший научный сотрудник Института геологии и минералогии сибирского отделения РАН Виктор Шарыгин сообщил, что минерал был зарегистрирован в комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации международной минералогической ассоциации.
"Метеорит Уакит, в котором выявлен новый минерал, был найден в Бурятии в 2016 году. Крупный фрагмент метеорита Уакит, а также образец, содержащий гроховскиит и уакитит, находятся в экспозиции Центрального сибирского геологического музея", - приводятся в сообщении слова Шарыгина.
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Новый минерал назван в честь Виктора Гроховского, хорошо известного российского исследователя метеоритов. Гроховский является профессором физико-технологического института УрФУ, главой метеоритных экспедиций вуза и заведующим лаборатории ExtraTerra Consortium Уральского федерального университета.
Гроховский в 2013 году вошел в список десяти людей, замеченных в мире, по версии журнала Nature. Ученый занимался исследованием метеорита, упавшего на территории Челябинской области в феврале 2013 года. В 2014 году в честь Гроховского был назван астероид 16399.
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