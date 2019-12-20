Минерал назвали именем профессора, исследовавшего челябинский метеорит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Новый минерал, выявленный в железном метеорите Уакит, назвали именем профессора Новый минерал, выявленный в железном метеорите Уакит, назвали именем профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского, исследовавшего челябинский метеорит, сообщает вуз в пятницу.

"Подтверждение официальной регистрации получил новый минерал гроховскиит, открытый благодаря совместным исследованиям Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Уральского федерального университета, Института минералогии уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН)", - говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Института геологии и минералогии сибирского отделения РАН Виктор Шарыгин сообщил, что минерал был зарегистрирован в комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации международной минералогической ассоциации.

"Метеорит Уакит, в котором выявлен новый минерал, был найден в Бурятии в 2016 году. Крупный фрагмент метеорита Уакит, а также образец, содержащий гроховскиит и уакитит, находятся в экспозиции Центрального сибирского геологического музея", - приводятся в сообщении слова Шарыгина.

Новый минерал назван в честь Виктора Гроховского, хорошо известного российского исследователя метеоритов. Гроховский является профессором физико-технологического института УрФУ, главой метеоритных экспедиций вуза и заведующим лаборатории ExtraTerra Consortium Уральского федерального университета.