Патриарх Кирилл надеется на возвращение захваченных храмов общинам УПЦ

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы выразил надежду на то, что общинам каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) на правовых основаниях возвратят захваченные храмы, а дискриминационное законодательство против Церкви на Украине будет пересмотрено.

"Нынешние власти Украины декларируют невмешательство в религиозную жизнь своей страны, и эти намерения можно оценить положительно. Будем надеяться, что удастся восстановить религиозный мир на территории Украины, что на правовых основаниях общинам Украинской православной церкви будут возвращены захваченные храмы, что дискриминационное законодательство против Церкви будет пересмотрено", - сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что при поддержке властей и радикальных политических организаций на Украине практиковались открытые гонения на Церковь.

"За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания", - рассказал глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что "добровольные уходы духовенства или общин в раскол были единичными", а сейчас, по его словам, постепенно начинается обратный процесс – возвращение в каноническую Церковь отпавших от нее клириков и общин.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.