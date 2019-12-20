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https://ria.ru/20191220/1562641253.html
В Лондоне сторонники Ассанжа окружили суд, где состоится заседание
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РИА Новости

В Лондоне сторонники Ассанжа окружили суд, где состоится заседание

14:07 20.12.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вновь окружили Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, где должно состояться заседание с его участием, передает корреспондент РИА Новости.
Более 30 сторонников прибыли к суду, развернув у главного входа плакаты с призывами освободить Ассанжа. С другой стороны здания суда, где расположены въездные ворота, также дежурят сторонники и журналисты, ожидая прибытия Ассанжа в суд.
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Ожидается, что Ассанж будет лично присутствовать на заседании суда, в ходе которого он даст свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма.
Ранее адвокат по делу Ассанжа в Испании Аитор Мартинез сообщал РИА Новости, что в рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании прибудет в Вестминстерский суд для получения от Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора.
Ранее сообщалось, что испанский судья хотел опросить Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос. Отмечалось, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияЭквадорЛондонВ мире
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