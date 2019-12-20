В Лондоне сторонники Ассанжа окружили суд, где состоится заседание

ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя Wikileaks Сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вновь окружили Вестминстерский магистратский суд в Лондоне , где должно состояться заседание с его участием, передает корреспондент РИА Новости.

Более 30 сторонников прибыли к суду, развернув у главного входа плакаты с призывами освободить Ассанжа. С другой стороны здания суда, где расположены въездные ворота, также дежурят сторонники и журналисты, ожидая прибытия Ассанжа в суд.

Ожидается, что Ассанж будет лично присутствовать на заседании суда, в ходе которого он даст свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма.

Ранее адвокат по делу Ассанжа в Испании Аитор Мартинез сообщал РИА Новости, что в рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании прибудет в Вестминстерский суд для получения от Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора.

Ранее сообщалось, что испанский судья хотел опросить Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос. Отмечалось, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.