Водитель бензовоза, столкнувшегося с мазутовозом в Кузбассе, погиб

КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Водитель бензовоза, столкнувшегося на федеральной трассе Р-255 в Топкинском районе Кемеровской области, погиб, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения мазутовоза и бензовоза разлилось и загорелось топливо, на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные. Движение на данном участке в обе стороны ограничено.
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"По предварительным данным, водитель мазутовоза из Томской области не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом из Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза", – говорится в сообщении.
Отмечается, что недостатков в содержании дороги, которые могли бы способствовать совершению ДТП, не выявлено. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.