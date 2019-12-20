Водитель бензовоза, столкнувшегося с мазутовозом в Кузбассе, погиб

КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Водитель бензовоза, столкнувшегося на федеральной трассе Р-255 в Топкинском районе Водитель бензовоза, столкнувшегося на федеральной трассе Р-255 в Топкинском районе Кемеровской области , погиб, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения мазутовоза и бензовоза разлилось и загорелось топливо, на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные. Движение на данном участке в обе стороны ограничено.

"По предварительным данным, водитель мазутовоза из Томской области не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом из Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза", – говорится в сообщении.