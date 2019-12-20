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Комитет ГД готов к межпарламентскому диалогу в "нормандском формате"
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РИА Новости

Комитет ГД готов к межпарламентскому диалогу в "нормандском формате"

13:57 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам готов работать в направлении межпарламентского диалога в "нормандском формате", заявил глава комитета Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2019
13:04
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"
"Парламентское измерение "нормандского формата" - действительно хорошая идея. То, что ее поддержал президент Владимир Путин, - важный сигнал для нас. Готовы работать на этом направлении. Есть конструктивные контакты и в парламентах Франции и Германии, и даже в Верховной Раде. Конкретную механику взаимодействия, уверен, будет определять руководство палат Федерального Собрания", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что нужно предпринимать все усилия для установления мира в Донбассе. "И парламентская дипломатия может сыграть здесь не последнюю роль", - считает глава думского комитета.
Франц Клинцевич
13:42
СФ готов к участию в межпарламентском диалоге в "нормандском формате"
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Леонид Слуцкий"Нормандская четверка"Виктор МедведчукАнтон СилуановГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинВ мире
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