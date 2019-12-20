Комитет ГД готов к межпарламентскому диалогу в "нормандском формате"

"Парламентское измерение "нормандского формата" - действительно хорошая идея. То, что ее поддержал президент Владимир Путин, - важный сигнал для нас. Готовы работать на этом направлении. Есть конструктивные контакты и в парламентах Франции и Германии, и даже в Верховной Раде. Конкретную механику взаимодействия, уверен, будет определять руководство палат Федерального Собрания", - сказал Слуцкий журналистам.