В Госдуме прокомментировали рекомендации в США по RT и Sputnik

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после рекомендации Комитета Демпартии США по RT Sputnik предложил американским политикам внимательнее посмотреть на собственные СМИ, которые уже давно зовут "фейк-ньюз".

Национальный комитет Демократической партии США рекомендовал американцам воздержаться от чтения и просмотра телеканала RT и российского информационного агентства Sputnik, чтобы "защитить себя от дезинформации", сообщается на сайте комитета. Среди других рекомендаций от комитета - чтение антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" и "Отчёта о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года" министерства юстиции США.

"Главный рупор Демократической партии - телеканал CNN уже настолько измазался в пропагандистской лжи, что даже президент Трамп называет его "фейк-ньюз"... И эти люди учат других принципам свободы слова? Или RT со Sputnik находятся в опале из-за того, что выдают информацию, нелицеприятную Демократической партии?", - сказал Бальбек РИА Новости.

"И насчёт романа "1984". Разве не США - главный надсмотрщик по всему миру? Всех, кто подчиняется - обласкать, тех, у кого есть свое мнение - в карцер. Это и есть демократия? Такая модель нам точно не нужна", - считает он.

По мнению депутата, даже российские оппозиционеры зачастую не понимают, что в США за свою позицию, взгляды и несанкционированные митинги они бы уже давно сели в тюрьму на длительные сроки.

"А в России, которую так нещадно критикуют, - они свободны. Так что нет веры ни на йоту ни Демократической партии США, ни их лживым масс-медиа и уж тем более их обвинениям в отношении RT и Sputnik", - отметил Бальбек.