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Медиавойны
2019-12-20T13:52+0300
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В Госдуме прокомментировали рекомендации в США по RT и Sputnik
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали рекомендации в США по RT и Sputnik

13:52 20.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после рекомендации Комитета Демпартии США по RT и Sputnik предложил американским политикам внимательнее посмотреть на собственные СМИ, которые уже давно зовут "фейк-ньюз".
Национальный комитет Демократической партии США рекомендовал американцам воздержаться от чтения и просмотра телеканала RT и российского информационного агентства Sputnik, чтобы "защитить себя от дезинформации", сообщается на сайте комитета. Среди других рекомендаций от комитета - чтение антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" и "Отчёта о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года" министерства юстиции США.
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"Главный рупор Демократической партии - телеканал CNN уже настолько измазался в пропагандистской лжи, что даже президент Трамп называет его "фейк-ньюз"... И эти люди учат других принципам свободы слова? Или RT со Sputnik находятся в опале из-за того, что выдают информацию, нелицеприятную Демократической партии?", - сказал Бальбек РИА Новости.
"И насчёт романа "1984". Разве не США - главный надсмотрщик по всему миру? Всех, кто подчиняется - обласкать, тех, у кого есть свое мнение - в карцер. Это и есть демократия? Такая модель нам точно не нужна", - считает он.
По мнению депутата, даже российские оппозиционеры зачастую не понимают, что в США за свою позицию, взгляды и несанкционированные митинги они бы уже давно сели в тюрьму на длительные сроки.
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"А в России, которую так нещадно критикуют, - они свободны. Так что нет веры ни на йоту ни Демократической партии США, ни их лживым масс-медиа и уж тем более их обвинениям в отношении RT и Sputnik", - отметил Бальбек.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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МедиавойныТелеканал RTРуслан БальбекSputnikМинистерство юстиции СШАГосдума РФСШАВ мире
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