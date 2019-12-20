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Новый год—2020
2019-12-20T17:49+0300
https://ria.ru/20191220/1562639422.html
Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего
https://cdn24.img.ria.ru/images/154820/75/1548207546_0:129:2912:1767_1036x0_80_0_0_1c16e4f4f70f88f96f06a68ea4796849.jpg
РИА Новости

Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего

13:51 20.12.2019 (обновлено: 17:49 20.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал, какие просьбы поступают к нему чаще всего.

"Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.

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07:20Новый год—2020
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Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.
Зимний волшебник добавил также, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. По его словам, он нередко сталкивался с ситуацией, когда "мужчины брутального вида", дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом.
Как сообщалось, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в субботу зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников.
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Новый год—2020Дед МорозВеликий УстюгВологодская областьОбщество
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