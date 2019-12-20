Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал, какие просьбы поступают к нему чаще всего.
"Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.
Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.
Зимний волшебник добавил также, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. По его словам, он нередко сталкивался с ситуацией, когда "мужчины брутального вида", дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом.
Как сообщалось, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в субботу зажжет огни на главной городской елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, дав старт началу новогодних праздников.