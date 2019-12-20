Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего

"Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться", - сообщил он журналистам.

Главный новогодний волшебник страны вспомнил несколько случаев, которые показались ему наиболее трогательными. Так, ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - "столько яблок, сколько не жалко". Также Деда Мороза растрогала просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием и попросившего профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.