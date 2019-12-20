Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
В своем письме на имя главы службы Александра Жарова депутат отметил, что такие шаги помогут в борьбе с серым рынком симок. По его словам, сегодня злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов без их ведома, а затем используют в преступных схемах.
Для проверки сведений о числе зарегистрированных карт Чернышов предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний, а также провести во всей стране инвентаризацию выданных и действующих сим-карт.
Он также призвал усилить борьбу с криминальным оборотом серых симок в даркнете.
При этом депутат не уточнил, как именно следует реализовывать подобные инициативы.
"Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами".
Ранее стало известно, что за 11 месяцев текущего года в России изъяли более 54 тысяч серых сим-карт.