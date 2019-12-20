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2019-12-20T15:32+0300
https://ria.ru/20191220/1562639392.html
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
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РИА Новости

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

13:52 20.12.2019 (обновлено: 15:32 20.12.2019)
13008
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрохожие у салона связи в Москве
Прохожие у салона связи в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
В своем письме на имя главы службы Александра Жарова депутат отметил, что такие шаги помогут в борьбе с серым рынком симок. По его словам, сегодня злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов без их ведома, а затем используют в преступных схемах.
Для проверки сведений о числе зарегистрированных карт Чернышов предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний, а также провести во всей стране инвентаризацию выданных и действующих сим-карт.
Он также призвал усилить борьбу с криминальным оборотом серых симок в даркнете.
При этом депутат не уточнил, как именно следует реализовывать подобные инициативы.
"Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами".
Координатор Московского городского отделения ЛДПР Борис Чернышов
Борис Чернышов
Ранее стало известно, что за 11 месяцев текущего года в России изъяли более 54 тысяч серых сим-карт.
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Борис Чернышов (депутат)РоскомнадзорГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора!
20 декабря, 14:06
Borman 1923
30520147
Это просто нереализуемая на практике идея. Например, многих сим-карт просто физически не существует, много сим-карт оформлены на «левых» людей, и т.д. Ну, и в конце-концов, сколько не проводи переписей, тот кому не хочется по какой-либо причине «светиться» всегда найдёт способ это сделать
20 декабря, 14:16
Владимир Белогорский
63221011
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