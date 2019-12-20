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Культура
2019-12-20T13:48+0300
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Выставка работ Пикассо пройдет в Москве и Петербурге в конце 2020 года
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РИА Новости

Выставка работ Пикассо пройдет в Москве и Петербурге в конце 2020 года

13:48 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители рассматривают картину "Портрет Ольги в меховом воротнике" (1922-1923 гг.) художника П. Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова"
Посетители рассматривают картину Портрет Ольги в меховом воротнике (1922-1923 гг.) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Выставка работ Пикассо пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге в конце 2020 года - начале 2021 года, сообщил журналистам председатель правления Культурно–исторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.
"Мы работаем уже несколько лет над выставкой Пикассо. Вы знаете, что Пикассо и Дали это художники одного уровня популярности. И я думаю, что это тоже будет грандиозная выставка Пикассо, которая была в нашей стране когда-либо. Я думаю, что при помощи департамента культуры Москвы мы порадуем москвичей ещё раз",- сказал Воронченко на пресс-конференции в МИА " Россия Сегодня".
Он отметил, что выставка пройдет сразу в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге.
"Она пройдет в конце 20-го года, в начале 21-го года. Она состоится и в Москве и в Питере. Это будет выставка двух городов ",- сказал Воронченко.
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