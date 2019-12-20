Выставка работ Пикассо пройдет в Москве и Петербурге в конце 2020 года

"Мы работаем уже несколько лет над выставкой Пикассо. Вы знаете, что Пикассо и Дали это художники одного уровня популярности. И я думаю, что это тоже будет грандиозная выставка Пикассо, которая была в нашей стране когда-либо. Я думаю, что при помощи департамента культуры Москвы мы порадуем москвичей ещё раз",- сказал Воронченко на пресс-конференции в МИА " Россия Сегодня".