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В Краснодаре площадь пожара на складе выросла до тысячи "квадратов"
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РИА Новости

В Краснодаре площадь пожара на складе выросла до тысячи "квадратов"

13:45 20.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Площадь пожара на складе с бытовой химией в Краснодаре увеличилась в пять раз - до тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на складе хранятся бытовая химия и инвентарь. К тушению пожара привлечены 57 человек и 17 единиц техники.
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МЧС РФКраснодарПроисшествия
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