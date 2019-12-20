В Краснодаре площадь пожара на складе выросла до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Площадь пожара на складе с бытовой химией в Краснодаре увеличилась в пять раз - до тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
13 декабря, 19:13Крупные пожары на складах в России в 2019 году
По его словам, на складе хранятся бытовая химия и инвентарь. К тушению пожара привлечены 57 человек и 17 единиц техники.