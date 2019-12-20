Силовики четыре раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Тринадцатого декабря в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в регионе за неделю.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.