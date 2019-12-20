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Силовики четыре раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики четыре раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

13:44 20.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Тринадцатого декабря в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.
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"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 14 бригады ВСУ", - добавил Филипоненко.
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