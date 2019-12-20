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Союзное государство
2019-12-20T13:42+0300
https://ria.ru/20191220/1562638560.html
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
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РИА Новости

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

13:42 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
"Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Лукашенко полностью согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о Союзном государстве)", - сказал он.
"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии.
По его словам, "это тоже достижение". "Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - согласился Лукашенко с президентом РФ.
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Союзное государствоЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоСНГВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
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