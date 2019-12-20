Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.

"Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры двух стран беседуют в президентской библиотеке, где затем состоится саммит ЕАЭС и неформальная встреча глав государств СНГ.

Лукашенко полностью согласился с мнением российского коллеги. "В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о Союзном государстве)", - сказал он.

"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии.