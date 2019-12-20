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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-12-20T14:00+0300
https://ria.ru/20191220/1562638408.html
Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/83/1562638307_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_f8d24c00ff8041f824027ff4e58c5f89.jpg
РИА Новости

Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?

14:00 20.12.2019
2677
ИноСМИ. Серьезно
Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?
14:00
Журнал "Тайм" рисковал, когда объявил Грету человеком года. Известно, что след, который люди года оставляют в истории, мягко говоря, неоднозначный. Гитлер в 1938-м, Сталин в 1942-м – оба становились людьми года журнала "Тайм", и оба запомнились – другое дело, как. С Гретой и друг с другом этих персонажей объединяет только склонность к натиску.
Фигура Греты Тунберг и ее обращение к взрослым в ООН: "Вы подвели нас!" - подняли во всем мире дискуссию. Инфантильное потребительское общество и к экологии относится инфантильно: оно требует от "взрослых" просто взять, да и остановить глобальное потепление уже завтра. Но, может быть, образ "святой Греты" заслоняет от нас серьезных молодых экологов? Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют реакцию в глобальных СМИ.
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ИноСМИ. СерьезноГрета ТунбергОбщество
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