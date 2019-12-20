Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?

Фигура Греты Тунберг и ее обращение к взрослым в ООН: "Вы подвели нас!" - подняли во всем мире дискуссию. Инфантильное потребительское общество и к экологии относится инфантильно: оно требует от "взрослых" просто взять, да и остановить глобальное потепление уже завтра. Но, может быть, образ "святой Греты" заслоняет от нас серьезных молодых экологов? Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют реакцию в глобальных СМИ.