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Культура
2019-12-20T16:59+0300
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Ученые выяснили, что поход в театр продлевает жизнь
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РИА Новости

Ученые выяснили, что поход в театр продлевает жизнь

16:59 20.12.2019
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© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрАнна Горячёва – Дидона
Анна Горячёва – Дидона
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели исследование, которое показало, что походы в театр, музей или на выставку продлевают жизнь. Результаты были опубликованы в медицинском журнале The BMJ.
Доктор Дейзи Франкфур установила, что у тех, кто регулярно посещал культурные события, риск преждевременной смерти снизился на 31%, а у тех, кто делал это хотя бы один или два раз в год, на 14%.
В ходе исследования были проанализированы данные почти семи тысяч жителей Англии в возрасте старше 50 лет.
Результаты испытания не доказывают напрямую, что искусство продлевают жизнь. Но они дополнили предыдущие наблюдения о том, что люди, которые интересовались этой сферой, укрепили физическое и психическое здоровье.
Доктор Фанкфур подчеркнула, что для выработки более детальных рекомендаций для конкретных случаев заболеваний необходимо проведение дальнейших испытаний.
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КультураТеатрНовости культурыАнглияЛондон
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