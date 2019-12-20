Ученые выяснили, что поход в театр продлевает жизнь

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели исследование, которое показало, что походы в театр, музей или на выставку продлевают жизнь. Результаты Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели исследование, которое показало, что походы в театр, музей или на выставку продлевают жизнь. Результаты были опубликованы в медицинском журнале The BMJ.

Доктор Дейзи Франкфур установила, что у тех, кто регулярно посещал культурные события, риск преждевременной смерти снизился на 31%, а у тех, кто делал это хотя бы один или два раз в год, на 14%.

В ходе исследования были проанализированы данные почти семи тысяч жителей Англии в возрасте старше 50 лет.

Результаты испытания не доказывают напрямую, что искусство продлевают жизнь. Но они дополнили предыдущие наблюдения о том, что люди, которые интересовались этой сферой, укрепили физическое и психическое здоровье.