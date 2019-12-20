Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она пояснила, что отдельным элементом программы модернизации первичного звена здравоохранения является изменение системы оплаты труда, но оно не связано с программой финансами.
"Сейчас министерство труда согласовывает со всеми заинтересованными поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи полномочий правительству относительно возможности установления отраслевой системы оплаты труда", - сказала Голикова.
Она пояснила, что сегодня полномочия по установлению системы оплаты труда отданы в субъекты РФ, там они останавливаются на различных уровнях. Несмотря на то, что ежегодно Российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации, в том числе по установлению оплаты труда и фиксации в рекомендациях доли должностного оклада, в ряде регионов они не выдерживаются, отметила Голикова. "И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона – это как раз связано с различиями порядка установления внутри региона", - пояснила вице-премьер.
"Это решение, которое будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательные решения – это сентябрь 2020 года", - уточнила Голикова.
Она напомнила, что для улучшения ситуации с зарплатами в первичном звене уже сейчас принято решение вывести из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для, например, поликлиник, сложные методы диагностики.
"Это означает, что теперь тариф не будет использован на них, то есть на них не будут отвлечены финансовые ресурсы, и тогда то, что в тарифе сегодня есть, может более полно использоваться на заработанные платы, обеспечение расходными материалами, ну то есть на жизнь, по сути, учреждения", - добавила Голикова.