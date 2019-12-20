Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Она пояснила, что отдельным элементом программы модернизации первичного звена здравоохранения является изменение системы оплаты труда, но оно не связано с программой финансами.

"Сейчас министерство труда согласовывает со всеми заинтересованными поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи полномочий правительству относительно возможности установления отраслевой системы оплаты труда", - сказала Голикова.

Она пояснила, что сегодня полномочия по установлению системы оплаты труда отданы в субъекты РФ, там они останавливаются на различных уровнях. Несмотря на то, что ежегодно Российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации, в том числе по установлению оплаты труда и фиксации в рекомендациях доли должностного оклада, в ряде регионов они не выдерживаются, отметила Голикова. "И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона – это как раз связано с различиями порядка установления внутри региона", - пояснила вице-премьер.

"Это решение, которое будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательные решения – это сентябрь 2020 года", - уточнила Голикова.

Она напомнила, что для улучшения ситуации с зарплатами в первичном звене уже сейчас принято решение вывести из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для, например, поликлиник, сложные методы диагностики.