Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T13:37+0300
https://ria.ru/20191220/1562638230.html
Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1036x0_80_0_0_a9b9aeb7777658aa37882f2a08b730c3.jpg
РИА Новости

Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей

13:37 20.12.2019
4794
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она пояснила, что отдельным элементом программы модернизации первичного звена здравоохранения является изменение системы оплаты труда, но оно не связано с программой финансами.
"Сейчас министерство труда согласовывает со всеми заинтересованными поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи полномочий правительству относительно возможности установления отраслевой системы оплаты труда", - сказала Голикова.
Она пояснила, что сегодня полномочия по установлению системы оплаты труда отданы в субъекты РФ, там они останавливаются на различных уровнях. Несмотря на то, что ежегодно Российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации, в том числе по установлению оплаты труда и фиксации в рекомендациях доли должностного оклада, в ряде регионов они не выдерживаются, отметила Голикова. "И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона – это как раз связано с различиями порядка установления внутри региона", - пояснила вице-премьер.
"Это решение, которое будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательные решения – это сентябрь 2020 года", - уточнила Голикова.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:36Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
Она напомнила, что для улучшения ситуации с зарплатами в первичном звене уже сейчас принято решение вывести из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для, например, поликлиник, сложные методы диагностики.
"Это означает, что теперь тариф не будет использован на них, то есть на них не будут отвлечены финансовые ресурсы, и тогда то, что в тарифе сегодня есть, может более полно использоваться на заработанные платы, обеспечение расходными материалами, ну то есть на жизнь, по сути, учреждения", - добавила Голикова.
Медицинская сестра в больничной палате
17 декабря, 13:32
Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров
2001429
Обсудить 3
Татьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что значит установление зарплат отданы на в регионы? У нас единая страна или княжества отдельные? Почему учитель или врач в регионах не получают одинаковую зарплату за одинаково выполненную работу? Кто не может жить на зар.плату врача в Москве пусть едет в Самара на Калыму или Голикова думает, что в других регионах должны работать за мизерную зарплату-на выживаемость? Ишь как придумали-мы в Москве покушаем, а что останется другим достанется. Вот поэтому и нет роста в экономике-кто не работает, тот ест!
20 декабря, 14:21
dd.rwk
1500000
Рекомендуем
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
ГИБДД проводит сплошные проверки водителей на трезвость
Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Здание МИД Польши в Варшаве
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Сомелье фотографирует на смартфон бутылку с российским игристым вином
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния