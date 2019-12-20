В ДНР подтвердили проведение видеоконференции по обмену пленными

Эксперт о Киеве и Донбассе: армия может стрелять в свой народ лишь раз

В Киеве пока не планируют возобновлять железнодорожное сообщение с Донбассом. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева рассказала, о чем это может свидетельствовать.