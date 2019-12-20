В ДНР подтвердили проведение видеоконференции по обмену пленными

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Видеоконференция по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом состоится 23 декабря, сообщила в пятницу журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. В ДНР предложили провести переговоры 23 декабря. В пятницу пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер заявила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря.
"На данный момент на понедельник назначена скайп-конференция, будет продолжено обсуждение. Если украинская сторона предложит алгоритм дальнейшей правовой очистки задержанных лиц на территории Украины, то есть все шансы, что обмен состоится. Но это только при условии полной юридической очистки", - сказала Морозова.
По ее словам, сейчас все зависит от Киева. "Мы ждём ответных реакций и настаиваем на обмене до конца года", - добавила Морозова.