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В ДНР подтвердили проведение видеоконференции по обмену пленными
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РИА Новости

В ДНР подтвердили проведение видеоконференции по обмену пленными

13:30 20.12.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Видеоконференция по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом состоится 23 декабря, сообщила в пятницу журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить вопрос обмена пленными на видеоконференции в пятницу. В ДНР предложили провести переговоры 23 декабря. В пятницу пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер заявила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 23 декабря.
Ситуация в Донецкой области
13:08Сказано в эфире
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"На данный момент на понедельник назначена скайп-конференция, будет продолжено обсуждение. Если украинская сторона предложит алгоритм дальнейшей правовой очистки задержанных лиц на территории Украины, то есть все шансы, что обмен состоится. Но это только при условии полной юридической очистки", - сказала Морозова.
По ее словам, сейчас все зависит от Киева. "Мы ждём ответных реакций и настаиваем на обмене до конца года", - добавила Морозова.
Блок-пост в районе населенного пункта Марьинка
13:00
В Киеве рассчитывают до Нового года договориться об обмене пленными
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВ мире
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