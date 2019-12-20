В Краснодаре загорелся склад на 200 "квадратах"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Краснодаре, персонал эвакуирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Уральская происходит горение склада на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, принадлежность здания и содержимое в нем уточняются. Проведена эвакуация персонала, удалось спасти десять человек. К ликвидации пожара привлечены 40 человек и 14 единиц техники.