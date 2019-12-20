В Краснодаре загорелся склад на 200 "квадратах"

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

По его словам, принадлежность здания и содержимое в нем уточняются. Проведена эвакуация персонала, удалось спасти десять человек. К ликвидации пожара привлечены 40 человек и 14 единиц техники.