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В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"
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РИА Новости

В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"

13:25 20.12.2019
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© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
Украинский журналист Сергей Томиленко. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины осуждает проведение обысков на телеканале "Думская TV" и считает, что правоохранители не должны своими действиями притеснять свободу слова, сообщил в пятницу глава союза Сергей Томиленко.
Ранее одесский телеканал "Думская TV" сообщил об обыске в своем офисе и заявил, что считает такие действия давлением на свободу слова в СМИ.
"В эти минуты происходит прямое препятствование журналистской деятельности - НАБУ проводит обыски в помещении телеканала "Думская TV"… Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания. НАБУ, так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должно уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что расследование хозяйственных, коррупционных или иных уголовных преступлений не оправдывают сознательное препятствование журналистской деятельности.
Василий Голованов
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Думская TVСергей ТомиленкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)КиевУкраинаВ мире
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