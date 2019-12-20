В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"

"В эти минуты происходит прямое препятствование журналистской деятельности - НАБУ проводит обыски в помещении телеканала "Думская TV"… Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания. НАБУ, так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должно уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.