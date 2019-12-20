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Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
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РИА Новости

Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

13:21 20.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкГИБДД проводит "сплошные" проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит сплошные проверки водителей на трезвость
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулём" автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT заявил, что определить, действительно ли водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно только в специализированной сертифицированной клинике и передвижном медицинском пункте.
"И то, это можно будет оспорить и обратиться в другую клинику. Бояться этого не надо, если вы уверены в своей правоте, пожалуйста, можно и экспресс-тест пройти".
Максим Кадаков
По его словам, любые экспресс-анализы — всего лишь помощь инспектору ДПС, которые призваны подтвердить или, наоборот, опровергнуть его опасения.
Ранее "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства сообщили, что сотрудники ГИБДД могут получить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения. Они смогут использовать бесконтактный детектор алкоголя или бумажный наркотест для экспресс-анализа слюны.
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10 декабря, 17:19
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От исследований можно будет отказаться без правовых последствий, уточнили в МВД.
Речь идет о предварительной проверке, при положительном результате которой автовладельца направят на медосвидетельствование.
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АвтоГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
С чего мой коммент удалили? Я еще раз спрошу когда будут самих инспекторов продувать и проверять на наркоту?
20 декабря, 14:31
valmargulis
5841002
Они не прикасаемые как и судьи))
20 декабря, 14:57
Алекс Рязин
4010401
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