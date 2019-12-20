Дело об избиении журналиста РИА Новости передали в прокуратуру Парижа

ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Дело об избиении сотрудником полицейского спецназа корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, освещавшей первомайскую демонстрацию в Париже, передано следователем Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN) в прокуратуру французской столицы.
"Следователь сообщила, что дело передано в прокуратуру Парижа, и теперь на связь со мной должны выйти представители прокуратуры. Изучением дела занимается подразделение, отвечающее за прессу и защиту свобод", — сказала Иванова.
По ее словам, следователь затруднилась назвать сроки, когда дело может получить развитие.
Согласно процедуре, прокуратура впоследствии принимает решение о направлении дела в суд.
Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске — наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.
В МИД России ранее назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей и призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента.
15 мая, 21:07ЧП с журналистами российских СМИ в 2016-2019 годах