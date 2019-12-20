Дело об избиении журналиста РИА Новости передали в прокуратуру Парижа

"Следователь сообщила, что дело передано в прокуратуру Парижа, и теперь на связь со мной должны выйти представители прокуратуры. Изучением дела занимается подразделение, отвечающее за прессу и защиту свобод", — сказала Иванова.

Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске — наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.