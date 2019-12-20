Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве журналиста Один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского о защите своей чести и достоинства, сообщил его адвокат Святослав Жерновников.

По его данным, Антоненко также подал иск о защите чести и достоинства на министра внутренних дел Арсена Авакова, первого замглавы Национальной полиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию", - написал Жерновников на своей странице в Facebook и выложил фото искового заявления.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации отмечается, что речь идет о выступлении Зеленского, Авакова, Коваля и Рябошапки на брифинге, который состоялся 12 декабря и был посвящен раскрытию и задержанию подозреваемых, что, по мнению следствия, совершили убийство Шеремета.

"В ходе проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в статье 62 Конституции Украины, пункте 10 статьи 7 УПК Украины, и полностью разбитый принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный статьями 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины", - говорится в исковом заявлении.

Ранее министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - детский врач Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.