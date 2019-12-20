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У москвича в горле выросли волосы
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РИА Новости

У москвича в горле выросли волосы

13:09 20.12.2019 (обновлено: 16:55 20.12.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. У 46-летнего жителя столицы выросли волосы в гортани и трахее, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
В ведомстве рассказали, что мужчина обратился в больницу с жалобами на дискомфорт в горле и кашель. Медикам удалось выяснить, что около девяти лет назад пациент перенес экстренную операцию, в ходе которое в его трахее было проделано отверстие для обеспечения дыхания.
После восстановления отверстие закрыли кожным лоскутом, из которого спустя время и начали расти волосы.
"Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее", - говорится в сообщении.
В результате врачи выполнили мужчине электроэпиляцию гортани и в тот же день выписали домой.
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Департамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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