У москвича в горле выросли волосы

В ведомстве рассказали, что мужчина обратился в больницу с жалобами на дискомфорт в горле и кашель. Медикам удалось выяснить, что около девяти лет назад пациент перенес экстренную операцию, в ходе которое в его трахее было проделано отверстие для обеспечения дыхания.